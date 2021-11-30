شاهد: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية ميشيغان

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب ستة آخرون، في إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية (ميشيغان).وأضافت الشرطة، أن وقوع إطلاق النار تم قبل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به الرئيسي. وأوضحت أن عدد الجرحى بلغ ستة أشخاص، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وتابع مايكل مكبي، وكيل شرطة مقاطعة أوكلاند، في مؤتمر صحفي: إن أحد المشتبه بهم المحتجزين هو فتى يبلغ من العمر (15 عاماً)، وهو طالب في السنة الثانية في الثانوية، مشيرا إلى أن القتلى الثلاثة يُعتقد أنهم طلاب.