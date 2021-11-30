معايعة تستقبل مدير عام الشرطة الفلسطينية





ورحبت معايعة باللواء الحلو والوفد المرافق في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم، مهنئة إياه على الثقة التي اولاها له الرئيس لتولي ادارة جهاز الشرطة، مؤكدة على روح العمل المشترك ما بين الوزارة و جهاز الشرطة في المجال الاثري والسياحي.





معايعة تحدثت عن الظروف والمعيقات التي احدثتها جائحة (كورونا) على القطاع السياحي، حيث ان القطاع السياحي كان من اوائل المتضررين نتيجة هذا الوباء وسيكون اخر المتعافين، مما احدث مجموعة كبيرة من المشاكل والمعيقات للقطاع السياحي الفلسطيني، ولكن وبالشراكة مع القطاع السياحي الخاص ومع جميع الجهات ذات العلاقة سنتجاوز هذه المعيقات وستعود فلسطين منارة للوفود السياحية من جديد معايعة تحدثت عن عمل جهاز الشرطة السياحية و ضرورة رفد هذا الجهاز بكافة الإمكانيات التي تمكنه من العمل بشكل قوي وفعال وخصوصا في ظل ما تعانيه فلسطين من عمليات النهب والتنقيب غير القانوني عن اللقى الاثرية بالإضافة لمسؤوليته عن تطبيق القوانين الخاصة بالسياحة والآثار.







وتباحث الجانبيان في سبل تطوير العلاقة الثنائية المشتركة وسبل رفد جهاز الشرطة السياحية بإمكانيات إضافية لرفع مستوى العمل واخر المستجدات الجارية على صعيد احتفالات أعياد الميلاد في محافظة بيت لحم و المساهمة الكبيرة التي يحققها جهاز الشرطة في نجاح هذه الاحتفالات و بعد اللقاء قام الوفد الضيف بزيارة لكل من برك سليمان وقلعة مراد في ارطاس ولفندق المخاطر بالجدار بانكسي ولكنيسة المهد حيث استمع اللواء لشرح كامل عن كل موقع وما يحتويه من مقتنيات ومعلومات مهمه.

وبدوره فقد اكد اللواء الحلو على ضرورة الاستمرار بنفس العلاقة الثنائية بين الجانبين، للمساهمة بالنهوض بالواقع الأمني بشكل عام و خصوصا بمجال السياحة والاثار .









رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة مدير عام جهاز الشرطة اللواء يوسف الحلو وبحضور وكيل وزارة السياحة والاثار صالح طوافشة يرافقه العميد طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم والعميد د حسن الجمل مدير عام شرطة السياحة والاثار وعدد من مدراء الإدارات المختلفة في جهاز الشرطة.