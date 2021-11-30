معهد أمريكي يكشف عن المعلومات الأولية من جنوب إفريقيا بشأن (أوميكرون)

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن البيانات الأولى الواردة إلى إسرائيل من جنوب أفريقيا وأوروبا، بخصوص متحور (أوميكرون) الذي يثير القلق حول العالم، تشير إلى أن اللقاح (3 جرعات) لا يزال فعالاً ضد المتحور لكن بنسبة أقل من باقي السلالات.





كما تشير البيانات، إلى أن غير الملقحين هم عرضة للإصابة بحالة خطيرة بالفيروس أعلى 2.4 ضعف من السلالة الأصلية.

في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ترى بأن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار (أوميكرون)، لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر.