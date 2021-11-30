معهد أمريكي يكشف عن المعلومات الأولية من جنوب إفريقيا بشأن (أوميكرون)
قال المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، مساء اليوم الثلاثاء، إن معلومات أولية من جنوب إفريقيا تشير لغياب أعراض غير عادية لـ (أوميكرون).
وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، أن اللقاح وجرعاته المعززة منح أجساماً مضادة ضد متحورات سابقة.
وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الوطني، أنتوني فاوتشي، قال: إن المعلومات الأولى من جنوب إفريقيا تشير إلى عدم وجود "أعراض غريبة" لدى المصابين بمتحور (أوميكرون).
وأضاف في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية: أنه "لم يتم تسجيل إصابات بمتحور (أوميكرون) حتى الآن في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن هناك 226 إصابة مؤكدة بمتحور (أوميكرون) في 20 بلدا حتى الآن.
وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن البيانات الأولى الواردة إلى إسرائيل من جنوب أفريقيا وأوروبا، بخصوص متحور (أوميكرون) الذي يثير القلق حول العالم، تشير إلى أن اللقاح (3 جرعات) لا يزال فعالاً ضد المتحور لكن بنسبة أقل من باقي السلالات.
كما تشير البيانات، إلى أن غير الملقحين هم عرضة للإصابة بحالة خطيرة بالفيروس أعلى 2.4 ضعف من السلالة الأصلية.
في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ترى بأن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار (أوميكرون)، لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر.
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