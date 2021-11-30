قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن المتحور الجديد (أوميكرون)

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن البيانات الأولى الواردة إلى إسرائيل من جنوب أفريقيا وأوروبا، بخصوص متحور (أوميكرون) الذي يثير القلق حول العالم، تشير إلى أن اللقاح (3 جرعات) لا يزال فعالاً ضد المتحور لكن بنسبة أقل من باقي السلالات.





كما تشير البيانات، إلى أن غير الملقحين هم عرضة للإصابة بحالة خطيرة بالفيروس أعلى 2.4 ضعف من السلالة الأصلية.





وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الوطني، أنتوني فاوتشي، قال: إن المعلومات الأولى من جنوب إفريقيا تشير إلى عدم وجود "أعراض غريبة" لدى المصابين بمتحور (أوميكرون).

وأضاف في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية: أنه "لم يتم تسجيل إصابات بمتحور (أوميكرون) حتى الآن في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن هناك 226 إصابة مؤكدة بمتحور (أوميكرون) في 20 بلدا حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطن