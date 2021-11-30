خبير أمريكي: لا توجد "أعراض غريبة" لدى المصابين بمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنقال كبير خبراء الأمراض المعدية الوطني، أنتوني فاوتشي، إن المعلومات الأولى من جنوب إفريقيا تشير إلى عدم وجود "أعراض غريبة" لدى المصابين بمتحور (أوميكرون).وأضاف في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية: أنه "لم يتم تسجيل إصابات بمتحور (أوميكرون) حتى الآن في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن هناك 226 إصابة مؤكدة بمتحور (أوميكرون) في 20 بلدا حتى الآن.في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ترى بأن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار (أوميكرون)، لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر.