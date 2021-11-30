غزة: الشرطة البحرية تصدر قراراً بشأن الصيادين في ظل المنخفض الجوي





وتتأثر البلاد يوم غد بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

رام الله - دنيا الوطنقال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة البحرية أبلغت الصيادين بإغلاق البحر ومنع دخول الصيادين وقوارب الصيد، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج وبدء المنخفض الجوي.