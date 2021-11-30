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شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة البحرية تصدر قراراً بشأن الصيادين في ظل المنخفض الجوي

غزة: الشرطة البحرية تصدر قراراً بشأن الصيادين في ظل المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة البحرية أبلغت الصيادين بإغلاق البحر ومنع دخول الصيادين وقوارب الصيد، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج وبدء المنخفض الجوي.

وتتأثر البلاد يوم غد بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

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