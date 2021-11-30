نائب بـ "التشريعي": ناقشنا تقليل نسب البطالة بالقطاع والراتب الكامل من حق الموظف

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في المجلس التشريعي، رئيس اللجنة الاقتصادية، د.يحيى موسى، اليوم الثلاثاء، إن المجلس ناقش مع لجنة متابعة العمل الحكومي، قضايا عدة وعلى رأسها ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وتوفير الطاقة وتدني نسبة الرواتب المدفوعة، وقضية المنحة القطرية.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن "موقفنا في المجلس التشريعي أن توزع المنحة القطرية بالتساوي على الجميع، ونحن معنيون بأصحاب الرواتب المتوسطة والمتدنية، بحيث تصرف بشكل متساوٍ للموظفين".وتابع: "تحدثنا عن أمور مهمة لها علاقة بالمواطن والهدف منها رفع المستوى المعيشي وتقليل نسب البطالة في قطاع غزة".وأكد موسى بأن هناك جهوداً تبذل مع دولة الكويت وقطر لاستيعاب أعداد من الخريجين للعمل في قطاع التعليم وقد أثبت معلمونا كفاءتهم، مشيراً إلى أنه "فيما يتعلق بمشكلة متأخرات الكهرباء على الناس بحثناه مع العمل الحكومي وسلطة الطاقة لكي يتم معالجتها".وأردف: نحن دائماً ندفع في اتجاه أن تزيد وزارة المالية من نسبة صرف الراتب؛ لأن من حق الموظف أن يأخذ راتباً كاملاً فهو من تحمل سنوات المعاناة.