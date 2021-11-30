الرجوب يتفقد بعثة منتخبنا الوطني قبيل انطلاق "كأس العرب"

رام الله - دنيا الوطنتفقد الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني في مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أكد أهمية مشاركة الفدائي في كأس العرب "فيفا" 2021.وقال الرجوب: "إن منتخبنا الوطني سيشارك في بطولة تاريخية"، مؤكدا ثقته بقدرة لاعبي الفدائي على تقديم أداء مشرف يليق باسم فلسطين، ويرسم البسمة على شفاه أبناء شعبنا في كافة بقاع الأرض، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد أن المنتخب الذي يضم في صفوفه كوكبة من اللاعبين الفلسطينيين من الوطن والشتات يجسد وحدة شعبنا، رغم ما يعانيه الوطن من انقسام سياسي.واطمأن الرجوب على الحالة الصحية للاعبين، واطلع على الاستعدادات لخوض غمار هذه البطولة الهامة.ورافق الرجوب في زيارته لمنتخبنا، نائب رئيس الاتحاد سوزان شلبي، وأمين عام الاتحاد فراس أبو هلال، إضافة للمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي الذي تمنى التوفيق للفدائيين في المونديال العربي.يشار إلى أن منتخبنا الوطني يستهل مشواره في البطولة العربية غدا الأربعاء أمام المنتخب المغربي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس المحتلة.