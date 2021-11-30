الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا و360 إصابة جديدة بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 103، طوباس 8، بيت لحم 39، جنين 22، طولكرم 9، رام الله والبيرة 30، نابلس 24، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 121".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 38، طوباس 3، بيت لحم 22، جنين 11، طولكرم 8، رام الله والبيرة 5، نابلس 7، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3، قلقيلية 0، قطاع غزة 20".وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 49 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 78 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.