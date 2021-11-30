المالية الفلسطينية تعلن أسعار المحروقات والغاز خلال شهر ديسمبر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول/ ديسمبر لعام 2021.وأكدت الوزارة في نشرة أصدرتها، مساء اليوم الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بالمحروقات، فقد بلغ سعر البنزين (95) 6.21 شيكل للتر الواحد، وبنزين (98) 7.07 شيكل للتر الواحد، والسولار 5.47 شيكلاً للتر الواحد، والكاز بلغ سعره 5.47 شيكل للتر الواحد.وفيما يتعلق بالغاز، فقد بلغت اسطوانة الغاز بحجم 2.5 كلغم 14 شيكلاً، واسطوانة 5 كلغم 28 شيكلاً، واسطوانة 12 كلغم 65 شيكلاً، واسطوانة 48 كلغم 260 شيكلاً، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.82 شيكل، وسعر الكلغم من الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.96 شيكلاً.وأشارت الهيئة، إلى أن خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك يبلغ سعرها 2 شيكل فقط، مطالبة جميع أصحاب المحطات وموعي الغاز، الالتزام بالأسعار.