تأجيل إطلاق الخط الجوي بين إسرائيل والمغرب.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (i24) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية المغربية أجلت إطلاق الخط الجوي المباشر بين المغرب وإسرائيل، والذي كان مقررًا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الوشيك.وبحسب القناة، قالت الخطوط الجوية المغربية في بيان لها: إنه "تم تأجيل إطلاق الخط الجوي إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي متحور فيروس كورونا الجديد ’أوميكرون‘ كما تأجلت معه الرحلة التي تضم أكثر من 70 رجل أعمال مغربي كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل".وأشارت القناة إلى أن القرار يأتي بعد يوم من إعلان المغرب تعليق جميع رحلات المسافرين إليها لمدة أسبوعين، اعتبارًا من أمس الإثنين لتفادي دخول المتحور "أوميكرون".وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية، أعلنت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إطلاق هذا الخط الجوي الأول من نوعه، بوتيرة 3 رحلات في الأسبوع، وذلك استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر بين البلدين.ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، تقدر بـ 3 آلاف شخص، بينما يعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل؛ وكان هؤلاء يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة للسفر بين البلدين، قبل أن يستأنفا علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام الماضي برعاية أمريكية.