شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد في اسطنبول

تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد في اسطنبول
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج علي بركة، د.محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في مدينة إسطنبول.

وأدان بركة والهندي القرار البريطاني الظالم الذي اعتبر حركة حماس "إرهابية"، والقرار الأسترالي الذي اعتبر (حزب الله) "إرهابية"، مؤكدين أن هذين الموقفين يضعان بريطانيا وأستراليا في خانة أعداء الأمة العربية والإسلامية، و"يشجعان الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه على شعبنا وأمتنا".

وشددا على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال حتى التحرير والعودة، باعتبار المقاومة حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن الاحتلال هو الإرهاب وليس المقاومة.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على توحيد الصف الفلسطيني، وفق استراتيجية فلسطينية واحدة، تستند الى مشروع المقاومة كخيار استراتيجي لتحرير أرضنا ومقدساتنا واستعادة حقوقنا كاملة. 

وأكدا أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر قضية فلسطين، وهي قضية سياسية بامتياز، وناتجة عن الاحتلال لفلسطين عام 1948، وأن الحل العادل لهذه القضية يكون بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها، وأن حق العودة حق فردي وجماعي لأبناء شعبنا، لا يسقط بالتقادم ولا تملك أي جهة في هذا العالم شطبه أو المساومة عليه . 

وطالب بركة والهندي المجتمع الدولي بالعمل برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، مؤكدان أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يكون برفع الحصار، وإدانة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا، ودعم صمود ونضال شعبنا في الداخل والخارج حتى تحقيق أهدافه الوطنية.

وحضر اللقاء أعضاء دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس إبراهيم المدهون ود. هاني الدالي وزياد حسن.

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