التحالف يعلن عن ضربة جوية لمعسكر للحوثيين ومقتل أكثر من 60 عنصراً

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية لمعسكر تدريبي لعناصر جماعة الحوثي، مؤكدا أن هذه الضربة قضت على أكثر من 60 عنصرا.وأشار التحالف العربي إلى أن الحوثيين يزجون بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية اليوم، إن التحالف العربي شن ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها "موقع سري تابع للحرس الثوري الإيراني".