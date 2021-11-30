دولي

إسرائيل: رصد 34 إصابة جديدة يشتبه بأنها من سلالة (أوميكرون)

إسرائيل: رصد 34 إصابة جديدة يشتبه بأنها من سلالة (أوميكرون)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تشير معطيات صادرة عن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، إلى أنه تم رصدت 34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ويشتبه في أنها من سلالة (أوميكرون) هذا بالإضافة إلى سيدتين تأكدت إصابتهما به. 

وفي غضون ذلك صادقت الحكومة الإسرائيلية، على مسودة القانون الذي يجيز لـ (شاباك) تعقب الهواتف المحمولة للمصابين بالمتحور الجديد ومن خالطهم. 

وفي وقت سابق اليوم قالت رئيسة صحة خدمات الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون إلروعي برايس، إن تعقب (شاباك) للهواتف المحمولة للمصابين بـ (أوميكرون) ومن خالطهم هو آلية هامة لرصد حاملي المتحور الجديد. 

ونوهت انه بواسطة جهاز الأمن العام تم رصد 40 حالة مخالطة إضافية، مؤكدة أنه إذا ما تجاوز عدد المصابين بـ (أوميكرون) عتبة معينة، وأصبح هناك تفشٍ جماعياً للفيروس، فـ "لن تكون حينها حاجة لاستخدام آلية (شاباك) الالكترونية".

وفرضت العديد من الدول، ومن بينها اليابان وإسرائيل وأستراليا، إجراءات سفر صارمة لمنع تفشي فيروس (أوميكرون).

وقد ارتفع عدد الدول التي اكتشفت المتحور الجديد لفيروس (كورونا)، الذي أطلق عليه اسم (أوميكرون) على أراضيها. 

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