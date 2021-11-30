عاجل

  • (رويترز) نقلا عن هيئة صحية هولندية: تحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) يتفشى في هولندا

عربي

السودان.. محتجون يضعون متاريس والشرطة تطلق غاز مسيّل للدموع بمحيط القصر الرئاسي

السودان.. محتجون يضعون متاريس والشرطة تطلق غاز مسيّل للدموع بمحيط القصر الرئاسي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (سكاي نيوز)، أن الشرطة السودانية أطلقت، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيّل للدموع على محتجين في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم.

وبحسب الموقع ذاته، فقد وضع المحتجون، المتاريس في محيط القصر الرئاسي، في العاصمة السودانية الخرطوم، لافتا إلى ان هناك عمليات كر وفر بين المحتجين والشرطة في المنطقة.

قائد جديد للشرطة السودانية

وفي وقت سابق، من يوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقرر حمدوك، الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي إبراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء على إبراهيم.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات المعارضة، ما أوقع 42 قتيلا، بينهم 4 فتيان، ومئات الجرحى.

ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.

أخبار ذات صلة

حريق كبير في جبل لبنان والدفاع المدني يعلق &#34;الحريق تحت السيطرة&#34;

حريق كبير في جبل لبنان والدفاع المدني يعلق "الحريق تحت السيطرة"

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل سفير السودان لدى السعودية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل سفير السودان لدى السعودية

الأردن: رفع قدرة الخط الكهربائي مع مصر إلى ألف ميغاواط بنهاية 2024

الأردن: رفع قدرة الخط الكهربائي مع مصر إلى ألف ميغاواط بنهاية 2024

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الأردن تعلن البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان في شباط المقبل

الأردن تعلن البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان في شباط المقبل

لجنة الأوبئة في الأردن: ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد يثير القلق

لجنة الأوبئة في الأردن: ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد يثير القلق

&#34;العسومي&#34; يشارك في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

"العسومي" يشارك في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

عباس زكي يشارك بالندوة الافتراضية التي أقامها مركز الدراسات الصيني العربي

عباس زكي يشارك بالندوة الافتراضية التي أقامها مركز الدراسات الصيني العربي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

الخارجية: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

الاحتلال يحتجز طالب مدرسة من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يحتجز طالب مدرسة من بلدة تقوع شرق بيت لحم

توقيع اتفاقية بين الصحة و &#34;كويكا&#34; حول إنشاء مراكز إعادة التأهيل الحكومية

توقيع اتفاقية بين الصحة و "كويكا" حول إنشاء مراكز إعادة التأهيل الحكومية

النضال الشعبي تحيي صمود بيتا لذي شكل النموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية

النضال الشعبي تحيي صمود بيتا لذي شكل النموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من ملك كمبوديا لمناسبة إعلان الاستقلال

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من ملك كمبوديا لمناسبة إعلان الاستقلال

جلسة محكمة تعقد للمعتقل المضرب أبو هواش يوم غدٍ

جلسة محكمة تعقد للمعتقل المضرب أبو هواش يوم غدٍ

هيئة الأسرى: الأسير منصور موقدة 19 عاماً من الآلام داخل أقبية الإحتلال

هيئة الأسرى: الأسير منصور موقدة 19 عاماً من الآلام داخل أقبية الإحتلال

محكمة الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

محكمة الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

منوعات

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل "الهيبة"

عربي

الأردن: رفع قدرة الخط الكهربائي مع مصر إلى ألف ميغاواط بنهاية 2024

الأردن: رفع قدرة الخط الكهربائي مع مصر إلى ألف ميغاواط بنهاية 2024

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الأردن تعلن البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان في شباط المقبل

الأردن تعلن البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان في شباط المقبل