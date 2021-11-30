هل سيترشح بوتين لولاية رئاسية جديدة عام 2024؟

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمتعه بحق الترشح لولاية رئاسية جديدة بحد ذاته يضمن استقرار الوضع في روسيا.وخلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" اليوم الثلاثاء، قال روتين ردا على سؤال عما إذا كان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما هي الأهداف التي يريد أن نحققها بلاده: "أعتقد أن إعادة انتخابي ليس هدفا بالنسبة لروسيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد بوتين أن الدستور الروسي يمنحه حق الترشح لولاية رئاسية جديدة، مضيفا: "لم أقرر بعد إذا ما كنت سأفعل ذلك أم لا. لكن وجود هذا الحق بحد ذاته يضمن استقرار الوضع السياسي الداخلي".