شؤون فلسطينية

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (1 ديسمبر)

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (1 ديسمبر)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضحت هيئة المعابر والحدود أن السفر سيكون لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/13)، وللمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/40).

وأشارت إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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