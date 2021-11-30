الخارجية: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية





و قامت الوزارة بالتعميم على سفارات دولة فلسطين وسفرائها، وطلبت منهم التوجه الفوري لوزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك التوجه للمنظمات والمؤسسات المدنية والتعليمية ذات الاختصاص لشرح أبعاد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف المسيرة التعليمية الفلسطينية ومؤسساتها عامةً والمدارس الثلاث بشكل خاص.





و ذلك بهدف فضح اعتداءات وانتهاكات الإحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والإرهاب الإسرائيلي الرسمي الذي يمارس يومياً على الطلبة والتلاميذ وذويهم، ولحشد أوسع ضغط أممي ودولي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الاستفزازي ضد المؤسسات التعليمية وتوفير الحماية المطلوبة للمدارس الثلاث، وتحقيق الوصول الآمن للطلبة من وإلى المدارس، وتم تزويد سفارات دولة فلسطين بمذكرة توضيحية من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.





من جهة أخرى أنتجت وحدة الدبلوماسية العامة في الوزارة فيديو مصور عن معاناة أهالي اللبن الشرقية والساوية وطلبة وتلاميذ المدارس جراء اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين، تم توزيعه على السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين لاطلاعهم على هذا الوجه البشع واللانساني للاحتلال وما يمارسه من عدوان شبه يومي ضد المدارس ومحاولاته مصادرة حق الطلبة في التعليم والوصول الآمن لمقاعد الدراسة، على طريق ترتيب زيارة للسفراء والقناصل المعتمدين لمدارس اللبن والساوية.







رام الله - دنيا الوطنواصلت وزارة الخارجية والمغتربين متابعة التطورات الناتجة عن تصعيد استهداف قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية لمدارس بلدتي اللبن الشرقية والساوية، خاصة بما يتعلق بالنتائج والتداعيات الكارثية المرافقة لمخططات الاحتلال المبيتة ضد المدارس الثلاث وطلبة واهالي البلدتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء.