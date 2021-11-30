حريق كبير في جبل لبنان والدفاع المدني يعلق "الحريق تحت السيطرة"

اندلع، اليوم الثلاثاء حريق كبير في منطقة بشامون بجبل لبنان وتمدد بسرعة، حيث شهدت المحلة انتشار للجيش والدفاع المدني في محاولتهم لإخماده.



وقال ريمون خطّار المدير العام للدفاع المدني اللبناني: "إن سرعة الرياح تمنعنا من السيطرة على الحريق في بشامون، والمشكلة أننا ضمن ظروف مؤاتية لانتشار الحرائق، ونحن نعمّم على المواطنين ولكنهم لا يلتزمون، كما أن هذا الحريق مفتعل".



وقال خطّار لـ (الجديد): "الطوافات لا يمكنها العمل على إطفاء الحريق في بشامون، لأنه يوجد خطر على سلامة طاقم الطائرة، وطلبنا تعزيزات بالمياه من محافظ جبل لبنان، ويمكننا القول إن الحريق تحت السيطرة، ولكن يوجد خوف من إزدياد سرعة الرياح".













رام الله - دنيا الوطن