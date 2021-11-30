الوزير الصالح يفتتح مشاريع جديدة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنيفتتح وزير وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، سلسلة مشاريع جديدة، في قطاع غزة، خلال زيارته التي تستمر لثلاثة أيام.ومن المقرر، وفق جدول الزيارة أن يفتتح الوزير الصالح، عدة شوارع منها: شارع نتساريم، جنوبي مدينة غزة، وشارع الجزائر بجانب الجامعة الإسلامية بغزة، اضافة لشارع البيوك في بلدة النصر، وكذلك شارع النوبة في رفح، اضافة لافتتاح شوارع داخلية في حي السلام وحي تل السلطان.كما سيطلع الصالح، على تطوير وتاهيل مدخل المغراقة، ويُجري تفقدية لمشروع ادارة النفايات الصلبة في الفخاري.وسيتم افتتاح طرق في حي قزان النجار والبطن السمين، وكتيبة 35 وحي السطر والمحطة، إضافة لإانشاء مرافق مبنى بلدي غرب خانيونس، وسيفتتح مشروع شارع الشهداء المدخل الرئيسي للقرى الشرقية.وبحسب جدول الزيارة، فسيتم افتتاح مشروع آبار مياه للشرب باستام انظمة الطاقة الشمسية"بئر جية"، وتاهيل وتطوير المداخل الرئيسية للقرارة، وكذلك افتتاح المنطقة الصناعية في بلدة المصدر.كما سيطلع على مشروع تجوير شارع بركة الوز في المغازي، وتطوير شوارع داخلية في بلوك 1، كما سيعقد لقاءات مع العديد من الهيئات خلال الزيارة.