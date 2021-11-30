فرنسا تمدد حظر التجوال في جزيرة غوادلوب بالكاريبي

رام الله - دنيا الوطنأفاد سيباستيان لوكورنو، وزير أراضي ما وراء البحار الفرنسي، بأن باريس سترسل اليوم الثلاثاء تعزيزات أمنية إلى جزيرة غوادلوب الواقعة في الكاريبي بما في ذلك وحدة للتدخل السريع، وستمدد حظر التجول المفروض على الجزيرة.أعلن لوكورنو عن إرسال تعزيزات أمنية إلى جزيرة غوادلوب الواقعة في الكاريبي بما في ذلك وحدة للتدخل السريع، وتمديد حظر التجول المفروض على الجزيرة بعد أسبوعين من الاحتجاجات.وقال الوزير، الذي أرسلته الحكومة الفرنسية لإنهاء الأزمة في مطلع الأسبوع: "إن (70) شرطياً سيصلون إلى الجزيرة الثلاثاء ومعهم فريق من قوات التدخل السريع مكون من عشرة أفراد لمساعدة قوات الأمن".وتعرضت الشرطة لإطلاق نار ووقعت أعمال نهب لمتاجر خلال احتجاجات ضد جعل التطعيم إجبارياً للعاملين بقطاع الرعاية الصحية.وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، قالت السلطات في الجزيرة: "إن حظراً للتجول في الفترة من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا سوف يتم تمديده حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر".وهناك تاريخ من عدم الثقة بين سكان الجزيرة والحكومة الفرنسية بسبب تعرض الكثيرين لمبيدات سامة استخدمت في مزارع الموز في السبعينات من القرن الماضي.