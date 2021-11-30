الأردن: رفع قدرة الخط الكهربائي مع مصر إلى ألف ميغاواط بنهاية 2024

أمجد الرواشدة،

رام الله - دنيا الوطنقالمدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اليوم الثلاثاء: "إن رفع قدرة خط الربط الكهربائي الأردني المصري الذي يعمل منذ عام 1999، من 500 إلى ألف ميغاواط سيبدأ في الخدمة نهاية العام 2024"، مؤكداً إلى أن استكمال الدراسات المتعلقة في تمويل المشروع وتكلفته ستتم مع نهاية الشهر المقبل.وأضاف الرواشدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي: "أن المشروع ناجح بامتياز، حيث أثبت جدواه على مدى هذه السنوات ويعتبر قصة نجاح وتعاون وثيق وممتاز جدا بين الجانبين".فيما تصل قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 500 ميغاواط، ويتطلع البلدان إلى رفع قدرة الخط إلى ألف ميغاواط.وتابع مدير عام شركة الكهرباء: "أن رفع القدرة يؤهلنا إلى تبادل كميات أكبر سواء بين الجانبين الأردني والمصري أو في عبور هذه الطاقة إلى دول أخرى بحكم أن حجم النظام الكهربائي المصري هو كبير ومؤهل على رفد طاقات كهربائية كبيرة".وأشار الرواشدة إلى أن البرنامج الزمني المستهدف لهذا المشروع هو مع نهاية عام 2024.وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أكد أن مسارات التمويل مفتوحة ضمن الخيار الأمثل والأنسب لكلا الطرفين، قائلاً: "نحن على موعد اجتماع آخر في نهاية الشهر المقبل لتثبيت الخيار الأنسب حيث هناك خيارات فنية كثيرة، وسيرافق هذا الاجتماع الانتهاء من موضوع الخطة التمويلية اللازمة لهذا المشروع".