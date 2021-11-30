شؤون فلسطينية

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير أبو هواش غداً الأربعاء

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير أبو هواش غداً الأربعاء
الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير بأن محكمة الاحتلال ستعقد يوم غد الأربعاء جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت الاعتقال الإداري للمعتقل هشام أبو هواش، والمضرب عن الطعام لليوم (106) على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضح النادي في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة ستجري في محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في (عوفر)، حيث كانت قد أرجأت جلسة سابقة له قبل نحو أسبوع، لتعذر إحضاره إلى المحكمة بسبب وضعه الصحي المتدهور إثر الأيام الطويلة للإضراب.

وقال نادي الأسير: "إن المحكمة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بتخفيض أمر اعتقاله الإداري من ستة إلى أربعة أشهر قابلة للتجديد".

يشار إلى أن المعتقل هشام أبو هواش (39) عاماً من بلدة دورا جنوب الخليل، يقبع حتى اليوم في سجن (عيادة الرملة)، وقد وصل وضعه الصحي إلى مرحلة الخطر الشديد، ورغم ذلك تواص إدارة سجون الاحتلال احتجازه في (الرملة).

والأسير أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، بينهم واحد صدر خلال الإضراب ومدته ستة أشهر، وجرى تخفيض المدة لاحقاً إلى أربعة أشهر، علماً أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.


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