النضال الشعبي تحيي صمود بيتا لذي شكل النموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى تفعيل المقاومة الشعبية في كافة المناطق ضد العدو الغاصب وقطعان مستوطنيه، قائلة لقد سجل أهالي بلدة بيتا انتصاراً جديداً لنهج الإرادة الشعبية الفلسطينية وقدموا المَثّل الأعلى والنموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية التي أرهقت الاحتلال.
وأشاد عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب خلال قيام وفد من الجبهة بزيارة بلدة بيتا التي شكلت نموذجا للمقاومة الشعبية، ودعيا لتعزيز صمود أهالي القرية، مؤكدأ أن رحيل المستوطنين عن الجبل يستوجب مواصلة المقاومة الشعبية لإجبار جيش الاحتلال للرحيل بالكامل عن الجبل.
ودعت الجبهة كل الفلسطينيين لتوجيه وتجنيد كل الدعم والإسناد لمزارعي بيتا وأهلها وكل القرى التي تواجه الاستيطان، لتعزيز صمودهم وقدرتهم على التصدي للاحتلال.
مؤكدا أن المقاومة التي يخوضها أبناء شعبنا في قرية بيتا والعديد قرى في عموم الضفة المهددة بالاستيطان والمصادرة، من خلال تأكيد أهلها تجذرهم بأرضهم وتصديهم لغول الاستيطان.
حيث التقى وفد الجبهة الذي ضم عضو اللجنة المركزية مناضل حنني وسكرتير فرع نابلس مهند أبو عمر ،رئيس وأعضاء المجلس البلدي وحراس الجبل ، وقدموا لهم 3 خيام .
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