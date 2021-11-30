قيادي بفتح يُشيد بتظاهرات الشعب المغربي ضد التطبيع

رام الله - دنيا الوطنأشاد قيادي في حركة فتح، اليوم الثلاثاء، بتظاهرات الشعب المغربي التي خرجت ضد التطبيع من الاحتلال الإسرائيلي.وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح) عبر حسابه بموقع (تويتر): "تحية للشعوب العربية وخاصة الشعب المغربي الذين خرجوا في مسيرات عارمة رفضا لتطبيع انظمتهم الرسمية مع دولة الاحتلال".وأضاف الجاغوب: "الشعوب رفضوا مواقف الأنظمة الرسمية التي لا تعبّر عن رأي الشارع، كما شاهدنا يوم امس المسيرات في المغرب".