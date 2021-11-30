الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات



ووفق (واع)، فإن "اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات كافة، والتعاون في مجال الأمن والدفاع واستعراض التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وبما يعود بالمنفعة لكلا البلدين والشعبين، والإشارة إلى أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة ومتابعة توقيع الاتفاقيات والتفاهمات التي تتوصل إليها".



كما تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس الجمهورية على "ضرورة الحفاظ على الحوار والتلاقي في قضايا المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها، والعمل المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والاقتصاد والمُناخ".





وقال صالح: إن"العراق ينطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة المرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار العراق وسيادته، وإعادته لدوره المحوري الفاعل، والانطلاق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية".



من جانبه أكّد بوغدانوف، "دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيداً "بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية".





رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم الحوار والتلاقي في قضايا المنطقة، وتخفيف التوترات التي تكتنفها، والعمل المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والاقتصاد والمُناخ.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس صالح، بنائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وفي مستهل اللقاء، نقل بوغدانوف، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس العراقي، فيما حمّل صالح بوغدانوف تحياته إلى الرئيس بوتين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (وع).