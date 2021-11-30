محكمة الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (ب،د) بتهمة الشروع بالقتل سندا لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.