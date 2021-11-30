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الهباش يطلع مفتيي أذربيجان وجزر القمر على المخاطر التي تتعرض لها المقدسات في فلسطين

الهباش يطلع مفتيي أذربيجان وجزر القمر على المخاطر التي تتعرض لها المقدسات في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
 أطلع محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، مفتي أذربيجان، رئيس إدارة مسلمي القوقاز شُكر الله باشا زادا، ومفتي جمهورية جزر القمر أبو بكر عبد الله جمل الليل، على المخاطر التي تواجهها مدينة القدس ومقدساتها بما فيها المسجد الأقصى المبارك، كذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل في ظل الهجمة الشرسة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون.

وقال الهباش في اتصالين هاتفيين منفصلين: "إن سلطات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها وهجماتها ضد المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بشكل كبير، كان آخرها الاقتحام العدواني الذي قام به رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي للحرم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف الهباش "أن المقدسات الإسلامية في فلسطين تتعرض لهجمة احتلالية ممنهجة، تشترك فيها كافة مؤسسات حكومة الاحتلال السياسية والأمنية والقضائية"، مؤكداً أن تدنيس الحرم الإبراهيمي الشريف من قبل رئيس دولة الاحتلال اعتداء صارخ على الإسلام والمسلمين، وإهانة لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.

وطالب العالمين العربي والإسلامي باتخاذ خطوات حقيقية للرد على هذا الاعتداء، والخروج بمواقف عملية على الأرض تتجاوز مربع الأقوال والإدانات والبيانات .

ودعا قاضي القضاة العلماء المسلمين ورجال الدين والمؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي بأخذ دورهم الطليعي، والقيام بواجبهم الديني تجاه قبلة المسلمين الأولى، وثالث أقدس مسجد على وجه الأرض، وزيارة القدس والرباط في المسجد الأقصى المبارك إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين، الذين يخوضون معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها.

وأكد الهباش أن القدس المحتلة تتعرض اليوم لمخطط تهويدي استعماري إحلالي، يهدف لتهجير الفلسطينيين من مدينتهم، وفرض أمر واقع عليها من خلال محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى وفرض وقائع مزيفة على الأرض، مبنية على أكاذيب لا أساس لها في التاريخ والدين والحضارة .

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