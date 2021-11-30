عاجل

  • الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير أبو هواش غدا الأربعاء

شؤون فلسطينية

أبو عمرو ينقل لليابان رسالة الرئيس عباس حول آخر تطورات القضية الفلسطينية

أبو عمرو ينقل لليابان رسالة الرئيس عباس حول آخر تطورات القضية الفلسطينية
زياد أبو عمرو رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نقل زياد أبو عمرو رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة من الرئيس محمود عباس إلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، تناولت آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقد جرى نقل هذه الرسالة عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، للممثل الخاص للحكومة اليابانية، ومبعوث حكومة اليابان الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ايمورا تسوكاسا.

وعبر أبو عمرو عن القلق والرفض الفلسطيني لما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاستيطان الواسعة في الأراضي الفلسطينية، وفرض حقائق مادية جديدة على الأرض، ما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية.

وشرح أبو عمرو للمسؤول الياباني الخطوات التي تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذها في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، حين انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حال عدم توقف اسرائيل عن إجراءاتها أحادية الجانب في الاراضي الفلسطينية.

وأوضح أبو عمرو لتسوكاسا، آخر ما وصلت إليه العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة التي تعهدت على لسان رئيسها جو بايدن، بالالتزام بحل الدولتين ورفض التوسع الاستيطاني، ورفض تهجير سكان حي الشيخ جراح وسلوان من منازلهم، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ورفض أية اجراءات احادية الجانب.

وأشار الى أنه مع الأسف فإن الإدارة الأميركية لم تلتزم بتطبيق هذه التعهدات، ما اقتضى أيضاً مراجعة للعلاقة مع هذه الإدارة، وهو ما سيحدث أثناء انعقاد جلسة المجلس المركزي.

وثمن أبو عمرو موقف اليابان الداعم لتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والتزامها بحل الدولتين، شاكراً الحكومة اليابانية للمساعدات متعددة الأوجه التي تقدمها لفلسطين.

كما رحب بدور أكبر لليابان في الجهود الدولية المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سواء في إطار المؤتمر الدولي للسلام، أو في اطار الرباعية الدولية أو غيرها.

من جانبه، أكد تسوكاسا موقف اليابان الثابت تجاه دولة فلسطين، مشددا على التزام بلاده بحل الدولتين واستعدادها للمشاركة في أي عملية سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على رفض أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القائم، لافتا إلى أن اليابان تتطلع لدور أكبر في العلمية السياسية وتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال تسوكاسا: "إن اليابان ملتزمة بتقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، واستمرارها في تقديم المشاريع الاقتصادية التي من أهمها مشروع ممر السلام والازدهار، الذي يشتمل على المنطقة الزراعية الصناعية في مدينة أريحا".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير أبو هواش غداً الأربعاء

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير أبو هواش غداً الأربعاء

النضال الشعبي تحيي صمود بيتا لذي شكل النموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية

النضال الشعبي تحيي صمود بيتا لذي شكل النموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من ملك كمبوديا لمناسبة إعلان الاستقلال

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من ملك كمبوديا لمناسبة إعلان الاستقلال

قيادي بفتح يُشيد بتظاهرات الشعب المغربي ضد التطبيع

قيادي بفتح يُشيد بتظاهرات الشعب المغربي ضد التطبيع

جلسة محكمة تعقد للمعتقل المضرب أبو هواش يوم غدٍ

جلسة محكمة تعقد للمعتقل المضرب أبو هواش يوم غدٍ

هيئة الأسرى: الأسير منصور موقدة 19 عاماً من الآلام داخل أقبية الإحتلال

هيئة الأسرى: الأسير منصور موقدة 19 عاماً من الآلام داخل أقبية الإحتلال

محكمة الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

محكمة الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الهباش يطلع مفتيي أذربيجان وجزر القمر على المخاطر التي تتعرض لها المقدسات في فلسطين

الهباش يطلع مفتيي أذربيجان وجزر القمر على المخاطر التي تتعرض لها المقدسات في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تحيي صمود بيتا لذي شكل النموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية

النضال الشعبي تحيي صمود بيتا لذي شكل النموذج الفلسطيني الحي للمقاومة الشعبية

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من ملك كمبوديا لمناسبة إعلان الاستقلال

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من ملك كمبوديا لمناسبة إعلان الاستقلال

جلسة محكمة تعقد للمعتقل المضرب أبو هواش يوم غدٍ

جلسة محكمة تعقد للمعتقل المضرب أبو هواش يوم غدٍ

هيئة الأسرى: الأسير منصور موقدة 19 عاماً من الآلام داخل أقبية الإحتلال

هيئة الأسرى: الأسير منصور موقدة 19 عاماً من الآلام داخل أقبية الإحتلال

محكمة الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

محكمة الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الهباش يطلع مفتيي أذربيجان وجزر القمر على المخاطر التي تتعرض لها المقدسات في فلسطين

الهباش يطلع مفتيي أذربيجان وجزر القمر على المخاطر التي تتعرض لها المقدسات في فلسطين

حماس تعقب على مصادقة الاحتلال لثمانية مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية

حماس تعقب على مصادقة الاحتلال لثمانية مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بجنوب إفريقيا

وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بجنوب إفريقيا

منوعات

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل "الهيبة"

عربي

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الأردن تعلن البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان في شباط المقبل

الأردن تعلن البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان في شباط المقبل

لجنة الأوبئة في الأردن: ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد يثير القلق

لجنة الأوبئة في الأردن: ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد يثير القلق

مصر على موعد مع موجة برودة قاسية وثلوج وأمطار

مصر على موعد مع موجة برودة قاسية وثلوج وأمطار