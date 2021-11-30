الاتحاد الأوروبي: تسجيل 42 إصابة مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) في دول الاتحاد



وأمس الاثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، من حدوث زيادة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) اعتماداً على خصائص المتحور (أوميكرون) وهو "ما ستكون له عواقب وخيمة".



وقالت المنظمة إن: "تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بـ(أوميكرون) مرتفع للغاية"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد.



وحثت الصحة العالمية 194 دولة عضواً بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات (كوفيد- 19)، متوقعة إصابة المطعمين بلقاحات (كورونا) بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة.



في السياق، أكدت المنظمة العالمية أنه لدى المتحور (أوميكرون) عدد غير مسبوق من التحورات بعضها يثيرالقلق لآثاره المحتملة على مسارالجائحة، مضيفة: "ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة (أوميكرون) على التغلب على جهاز المناعة".





رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 42 إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد (أوميكرون) في 10 دول من الاتحاد الأوروبي، وجميعها بأعراض خفيفة.وفي الأيام الأخيرة، سارعت العديد من دول العالم لفرض حظر السفر على عدة دول في القارة الأفريقية، إضافة لاتخاذ جملة إجراءات احترازية، وذلك في محاولة للتصدي لخطر المتحور (أوميكرون).