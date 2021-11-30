المعهد الفرنسي للإحصاء: عدد السكان سيبدأ بالتراجع في العام 2044

رام الله - دنيا الوطنكشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، عن دراسة أعدها تتعلق بعدد السكان في فرنسا، مؤكداً أن النمو سيستمر حتى عام 2044، ليبدأ بعدها بالتراجع إذا بقيت معدل الخصوبة أو معدل الهجرة الصافي عند مستوياتهما الحالية.ووفقاً لهذه التقرير من المتوقع أن يبقى عدد المواليد أعلى من عدد الوفيات حتى عام 2035، وستسمح معدلات صافي الهجرة الحالية أن يستمر العدد بالنمو بشكل طفيف ليصل إلى عتبة 69.3 مليون نسمة عام 2044، بعد ذلك لن يكون رصيد الهجرة كافياً لتعويض الزيادة في الوفيات على الولادات، وسيبدأ عدد السكان في الانكماش، وفق (مونت كارلو).وبالتالي سيصبح عدد سكان فرنسا 68.1 مليون نسمة في العام 2070، مقارنة بـ67.4 مليون نسمة حاليا (عام 2021). لكن الهرم السكاني سيختلف بشكل جذري: فعدد كبار السن (فوق عمر 75 عاما) سيكون أكثر بـ5.7 مليون نسمة، فيما عدد من هم تحت 60 عاما سيكون أقل بـ5 ملايين شخص.وتأتي هذه التوقعات على افتراض أن معدل الخصوبة سيبقى تقريبًا عند مستواه الحالي، أي 1.8 طفل لكل امرأة، أما إذا ارتفع هذا المعدل إلى 2.0، فسيزيد عدد سكان فرنسا بمقدار 4.1 مليون نسمة في غضون خمسة عقود، لكن إذا انخفض إلى 1.6، فسيكون هناك 4 ملايين نسمة أقل في عام 2070.