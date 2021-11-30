قتلى وجرحى بتحطم مروحية عسكرية في أذربيجان

رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء، بتحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان، ما أسفر عن قتلى وجرحى.وقال بيان لدائرة الحدود: "تحطمت مروحية عسكرية تابعة لدائرة الحدود الأذربيجانية، اليوم في حوالي الساعة 10:40 صباحًا، أثناء رحلات تدريبية في ميدان غراغيبات الجوي في منطقة خيزي".وأسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى بين طاقم المروحية، فيما وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.