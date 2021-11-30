موديرنا: ليس من المؤكد أن تكون اللقاحات فعالة مع (أوميكرون) كفعاليتها مع (دلتا)

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس شركة مودرنا لصناعة الأدوية أنه ليس من المؤكد أن تكون اللقاحات المضادة للفيروس التاجي فعالة مع المتحور (أوميكرون)، بنفس قدر فعاليتها مع السلالة (دلتا)، ما أثار قلق الكثيرين بشأن خطورة الجائحة.وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لـ(مودرنا) في تصريحات لصحيفة (فايننشال تايمز): "على ما أعتقد، لا يوجد معلومات مؤكدة بأن تكون فاعلية اللقاحات المضادة فعالة مع المتحور (أوميكرون)، بنفس قدر فعاليتها مع السلالة (دلتا)".وأضاف بانسل "أن العدد الكبير من التحورات‭‭ ‬‬على البروتين التاجي الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية يرجح أن من الضروري إجراء تعديل على الإنتاج الحالي من اللقاحات".وأمس الاثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، من حدوث زيادة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) اعتماداً على خصائص المتحور (أوميكرون) وهو "ما ستكون له عواقب وخيمة".وقالت المنظمة:"إن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بـ(أوميكرون) مرتفع للغاية"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد.وحثت الصحة العالمية 194 دولة عضواً بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات (كوفيد- 19)، متوقعة إصابة المطعمين بلقاحات (كورونا) بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة.في السياق، أكدت المنظمة العالمية أنه لدى المتحور (أوميكرون) عدد غير مسبوق من التحورات بعضها يثيرالقلق لآثاره المحتملة على مسارالجائحة، مضيفة: "ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة (أوميكرون) على التغلب على جهاز المناعة".