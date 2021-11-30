(حماس) تُشيد بوعي الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمنت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، الرفض الشعبي المغربي لاتفاقات التطبيع التي وقعتها الحكومة المغربية مع الاحتلال.وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نثمن عاليًا الرفض الواسع للشعب المغربي الشقيق، لكل اتفاقات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ونقدر الفعاليات الجماهيرية والنقابية التي تحركت في الشارع لمواجهة التطبيع".وأضاف أن مسار التطبيع الذي سلكته بعض الدول العربية "لا يخدم إلا الاحتلال، ويشكل ضررًا بالغًا بالأمن القومي العربي".وأكد قاسم أن "الرفض الواسع للتطبيع لدى الجماهير العربية؛ يعبر عن وعي شعوب أمتنا بمخاطر هذا المسار التطبيعي"، مشدداً على أن "الأمة كانت وستظل تعتبر فلسطين قضيتها المركزية، وأن الكيان الصهيوني هو عدوها المركزي".