وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بجنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطننظمت سفارة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا، فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان "تضامن كامل نحو إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال".وجرى تنظيم الفعالية في جزيرة روبن على هامش فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وزارة خارجية جنوب أفريقيا ووزارة الثقافة والرياضة وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومتحف جزيرة روبن ومؤسسة الاسرى القدامى الإفريقية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتضمن برنامج الفعالية زيارة إلى الجزيرة بمرافقها المختلفة وما تمثله من رمزية تاريخية، وأكد المشاركون أهمية دعم الأسرى الذين ضحوا بحياتهم من أجل كرامة وحقوق شعب فلسطين.وأشارت حنان جرار، سفيرة دولة فلسطين، إلى أهمية التحرك الدولي من أجل تبيض السجون الإسرائيلية وتحرير كافة الأسرى، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته فيما يتعلق بموضوع الاسرى والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحقهم.وفي سياق منفصل، قام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بتنظيم فعالية تضامنية مع شعبنا في العاصمة بريتوريا، تم خلالها تسليم مذكرة تضامنية لوزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية، وكان في استقبال الوفد الذي ضم عشرات الكوادر من الحزب، اضافة لسفارة دولة فلسطين، نائب وزيرة الخارجية ألفين بوتس، الذي قدم شرحاً موجزاً لأهم الجهود التي بذلتها وزارته على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي، وقام باستلام المذكرة واعدا بالعمل على تنفيذ مطالب الحزب، وتوجه المشاركون للاحتجاج امام السفارة الإسرائيلية وتسليمها مذكرة استنكار واحتجاج.وأكدوا أن حكومة بلادهم تتحمل مسؤولية أخلاقية في الدفاع عن حق الفلسطينيين في العيش بحرية وسلام، مشددين على دعمهم لدور الحكومة في كافة المنتديات الإقليمية والعالمية، مثل الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وأجهزتها المختلفة، ومجموعة العشرين، والأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز وغيرها من الهيئات.وقدم بسام الحسيني كلمة سفارة دولة فلسطين، شاكراً جنوب أفريقيا حكومة وشعبا على دعمها لشعبنا وحقوقه، داعياً إلى عزل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي دولياً واقليمياً.