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"الصحفيين العرب" يؤكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

"الصحفيين العرب" يؤكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد اتحاد الصحفيين العرب، أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو تذكير للمجتمع الدولي بأن قضية فلسطين لا تزال دون حل.

وقال مؤيد اللامي رئيس الإتحاد  في بيان، اليوم الثلاثاء: "إن الإتحاد يؤكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يواصل كفاحه العادل ضد الاحتلال غير القانوني".

وأضاف: "أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية، وأن يلعب دوره الصحيح في التوصل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية لصالح السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط".

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات الاحتلال الواسعة لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة.

وتابع رئيس الاتحاد: "أن قيام دولة فلسطينية بحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد والعادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة".

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