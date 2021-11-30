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شؤون فلسطينية

الرئيس يتلقى رسائل تضامن من رؤساء العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الرئيس يتلقى رسائل تضامن من رؤساء العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مزيداً من رسائل تضامن من رؤساء دول العالم، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

وتلقى الرئيس برقيات تهنئة من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين سوان فوك.

وأعرب الرؤساء في برقياتهم، عن أملهم في تحقيق السلام والوئام والازدهار للشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، معربين عن اعتزازهم بأواصر الصداقة التي تربطهم مع دولة فلسطين.

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