(الناتو): علينا تقوية قدراتنا الدفاعية ونرى عدائية كبيرة من روسيا

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ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف (الناتو)
رام الله - دنيا الوطن
قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد وضوح بشأن النوايا الروسية، إنما هناك حشد غير عادي للقوات للمرة الثانية هذا العام".

وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات لوكالة (فرانس برس): "نرى عتاداً ثقيلاً وطائرات مسيرة وأنظمة حرب إلكترونية وعشرات الآف الجنود الجاهزين للقتال"، محذراً من النوايا الروسية تجاه أوكرانيا.

في سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن "الصين وروسيا تمثلان خطراً على الديمقراطية وحرية التعبير ويجب حماية قيمنا".

تأتي تلك التصريحات، فيما يلتقي وزراء خارجية دول الناتو اليوم الثلاثاء، لمناقشة التصدي لتعزيزات عسكرية روسية عند الحدود مع أوكرانيا، وسط قلق من احتمال أن يكون الكرملين يستعد لعملية توغل.

ويتزامن هذا الاجتماع في ريغا عاصمة لاتفيا، مع مواجهة دول الحلف أزمة لاجئين ، متهمة بيلاروس، المدعومة من الكرملين، بتدبيرها.

الجدير ذكره، أن دول عدة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، أعربت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، عن تخوفها أن تكون موسكو تخطط لعملية توغل داخل أوكرانيا بعدما اتهمت الكرملين بحشد قواته قرب الحدود.

يشار إلى أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تشهد منذ العام 2014 توترات متقطعة، على خلفية الحرب التي اندلعت بين كييف وانفصاليين موالين لموسكو، بُعيد ضمّ الأخيرة شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، منذ ذلك الحين.

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