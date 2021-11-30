تشريعي غزة يبحث مع "الدعليس" طريقة توزيع المنحة القطرية للموظفين

رام الله - دنيا الوطنناقش وفد من اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، مع عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، تفاصيل توزيع المنحة القطرية على الموظفين بغزة.وأكد الدعليس على أن هناك مساعي حثيثة من أجل رفع قيمة الدفعة المالية التي يتم صرفها شهرياً للموظفين.ووفق موقع (التشريعي) فقد بحث المجتمعون طريقة توزيع المنحة القطرية المتعلقة بتحسين رواتب القطاع الحكومي، حيث ركز النواب على التوزيع العادل للمنحة، بحيث يستفيد منها أصحاب الرواتب المتوسطة والمنخفضة بأقصى ما يكون.وحول موضوع البطالة ومكافحة الفقر، ناقش المجتمعون جهود الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة وخفض نسبة الفقر، وذلك بضرورة تبني استراتيجيات وسياسات واضحة وملموسة في هذا الشأن.كما أكد النواب على ضرورة امتلاك خطة لإحلال الواردات، وتشجيع المنتج الوطني وفتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة الفلسطينية المدربة والمؤهلة.وتطرق المجتمعون إلى تطوير برامج الجامعات بما يلبي متطلبات السوق المحلي والإقليمي والعربي، والاهتمام بالعمل عن بعد وتبني استراتيجيات بناء حواضن تكنولوجيا العمل عن بعد.وحول ملف الكهرباء، أكد المجتمعون على ضرورة حل مشكلة المديونات المتراكمة من سنوات طويلة، وتشجيع شركة التوزيع على تقديم تسهيلات وتقديم حملات تشجع المواطن على الانتقال الى العدادات الذكية أو عدادات الدفع المسبق.وضم وفد التشريعي كلا من النواب: يحيى العبادسة، ويونس أبو دقة، وعاطف عدوان، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم.