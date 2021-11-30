الأردن تعلن البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان في شباط المقبل

صالح الخرابشة





وأضاف وزير الطاقة: "أنه يتم حالياً تحليل المعلومات الزلزالية الخاصة بالمنطقة لتحديد مواقع الآبار، كما سيتم إعادة الدخول إلى بئرين محفورين سابقا لمعرفة امكانية قدرتهم على الإنتاج".



وتابع الخرابشة: "أن دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر تجري حاليا لحفر 3 آبار متوسطة العمق في حال أثبتت الدراسات ذلك، وذلك بالتعاون مع شركة البترول الوطنية".



وأشار إلى أن العمل جار على تعزيز وبناء القدرات المحلية للاستفادة من الخبرات الأردنية المتراكمة في القطاع ووضع مواصفات شراء حفارة متطورة للمساهمة في أعمال التنقيب في مختلف مناطق المملكة.



ولفت إلى أن المملكة غنية بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام، وذلك للاستفادة منها في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً على أهمية استغلال الثروات وضرورة استقطاب الاستثمارات والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستشكاف والتعدين العالمي.



وأكد وزير الطاقة حرص الوزارة على استقبال أي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل المتفق عليها، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع المستثمرين كافة ضمن أنظمة وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتنشيط قطاع الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز.









رام الله - دنيا الوطنأفادوزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن ، اليوم الثلاثاء، أنه جارِ على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في البلاد، كما وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستشكافية.وقال الخرابشة: "بإنه يتوقع أن يشهد العامين القادمين نشاطا قوياً لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة، حيث سيتم تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي الثنائية الأبعاد وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية ومن ثم سيتم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف"، وفق (الرؤيا الإخبارية).وأضاف: "أن الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان، وأن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر شباط / فبراير عام 2022".وحول حقل حمزة النفطي، قال الخرابشة: "إن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة برنامج العمل المعد لحقل حمزة لزيادة الإنتاج من خلال حفر 3 آبار عميقة، ويتوقع أن يبدأ الحفر في شهر آب/أغسطس من العام القادم وسوف يستغرق 12 شهراً".