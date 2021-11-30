الخارجية تدين استهداف وزير إسرائيلي للأقصى ودعواته لبناء الهيكل المزعوم مكانه





وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات المتواصلة ومحاولاتها لتغيير طابع الصراع من سياسي إلى ديني.





تواصل الوزارة تنسيق جهودها مع المملكة الأردنية الهاشمية لفضح ومواجهة الاستهداف الإسرائيلي للمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وذلك لحث المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها (اليونسكو) على تحمل مسؤولياتها في حماية المسجد الأقصى المبارك وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة فوات الأوان.





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي من خلال اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والمواقع والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها، والتي تتزامن مع الأعياد اليهودية.واستنكرت الوزرارة ازدياد أعداد المشاركين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق باب المغاربة وفرض إجراءات عسكرية وتضييقات مشددة على المواطنين المقدسيين في البلدة القديمة، واقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال لمقام يقين في الخليل وكذلك قبر يوسف في نابلس.وأطلقت الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة، العديد من الدعوات التحريضية لتوسيع دائرة هذه الاقتحامات الاستفزازية وحشد المزيد من الإسرائيليين للمشاركة فيها.في سياق ذو صلة، أدانت الخارجية إقدام متان كهانا وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي على إشعال شمعة (الحانوكا) الثانية عند مدخل المسجد الأقصى، والأقوال التي صدرت عنه والادعاءات بأنه (يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل)، مطلقاً دعواته الدينية من أجل سرعة بناء الهيكل المزعوم.تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد من قبل ما يسمى اتحاد منظمات جبل الهيكل، وبمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبدعمها ورعايتها.