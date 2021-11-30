209 مستوطنين يقتحمون "الأقصى" وينفذون جولات استفزازية

رام الله - دنيا الوطناقتحم 209 مستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وأغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باب المغاربة أحد أبواب الأقصى المبارك.وشهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، وتضييق على المواطنين والمصلين من قبل قوات الاحتلال.يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).