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لجنة الأوبئة في الأردن: ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد يثير القلق

لجنة الأوبئة في الأردن: ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد يثير القلق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال  مهند النسور، عضو لجنة الأوبئة في الأردن، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أعداد الإصابات بـ(كورونا) في البلاد يدعو للقلق، مؤكداً أن الجهات المعنية تراقب عن كثب ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف النسور وفق ما نقلت قناة (رؤيا)، إنه "نتوقع أن نصل في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل إلى ذروة الموجة الثالثة، خاصة أن نسب الإشغال في المستشفيات لا زالت جيدة"، مبينا أن المطعوم لا يقي من الإصابة.

ونوه إلى أن شدة الموجة الحالية لن تكون قاسية كما كانت في الموجات السابقة، بسبب ارتفاع نسبة المطاعيم وتوفرها في كل مكان، مطالباً بالإقبال على أخذ المطعوم والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها زيادة أعداد الإصابات.

وأمس الاثنين، سُجلت في الأردن، 33 وفاة، و5661 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11,584، والإصابات إلى 948,966 منذ بداية رصد الجائحة.

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