حركة (حماس) تدعو جماهير الداخل الفلسطيني للتصدي لمسيرات الأعلام





وقال القانوع في حديثه لـ"دنيا الوطن": "إن هذه المسيرات تعتبر استفزاز لمشاعر شعبنا الفلسطيني، وبهذا السلوك العنصري والاستفزازي لشعبنا يحاول أن يعيد الاعتداءات من جديد على شعبنا الفلسطيني وعلى أراضينا الفلسطينية".





وأضاف القانوع: "أن الاحتلال بهذا السلوك العنصري يتحمل المسؤولية المترتبة على هذه المسيرات الاستفزازية، وأن أجندات الاحتلال ومخططاته لا يمكن أن تنجح أمام عزيمة شعبنا الذي يمتلك من الإرادة الحقيقية والصلبة، ولا يمكن لمسيرات الأعلام أو غيرها أن تغير من الواقع".





ودعا الناطق باسم حركة (حماس) الفلسطينيين في الداخل واللد لمواجهة وتصدي هذه الجريمة وإفشالها بكل الوسائل والأدوات، للالتحام مع شعبنا الفلسطيني ومواجهة عرقلة الاحتلال ومخططاته.





خاص دنيا الوطن - آية الملاحيعلق عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، على نية قيام منظمات يمينية استيطانية بـ"مسيرات الأعلام" في اللد والرملة بأراضي 48.