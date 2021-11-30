هيئة الأسرى: أسرى مجدو يعانون من نقص في الاغطية الشتوية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تمعن بشكل واضح، وممنهج، ومستمر، في انتهاك الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو حيث تتعمد الى اهمالهم بكافةالطرق والأساليب المختلفة، من خلال التضييق عليهم وعدم توفير الحد الادنى من احتياجاتهم الشخصية، فهم بحاجة الى الاغطية والملفات الشتوية والتي تقيهم من برودة الجو وخاصة أننا في فصل الشتاء، والبرودة في المعتقل جدا شديدة.وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية، والإنسانية، بضرورة متابعة ملف الأسرى في سجن مجدو، وفي جميع سجون الاحتلال، لأن ما يتعرضون له يأتي في سياق الجرائم الممنهجة المخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.