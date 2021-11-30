عباس زكي يشارك بالندوة الافتراضية التي أقامها مركز الدراسات الصيني العربي



كما أصبح تعاون عربي صيني على مكافحة الوباء ونقطة انطلاق للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين مما يدعوا الى تعظيم فكرة طريق الحرير وتعميق ربط الاستراتيجيات التنموية لها والبناء المشترك العالي للحزام والطريق لإضافة قوة محركة لتحقيق التنمية والرخاء في الدول العربية وتحقيق حلم النهضة للأمتين العربية والصينية في اطار مجتمع المستقبل المشترك حيث ان طريق الحرير بمنظور الصين هو طريق الحضارة والحوار بين الشعوب ولعل إحياء مسار الطريق هو إحياء لقيم حضارية واقتصادية وإنسانية عظيمة يجب أن نحافظ عليها.







رام الله - دنيا الوطنوجه عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية كلمة في الندوة الافتراضية التي أقامها مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في بكين حول بناء الحزام والطريق وإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك الذي تسوده التنمية والازدهار.و قال زكي: "كم نشعر بالسعادة والارتياح كأصدقاء للحزب الشيوعي الصيني الذي يقود على مدار مائة عام جمهورية الصين الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والمنجزات الرائعة وبكل قوة واقتدار لانحداره من أعرق الحضارات واستطاع الحزب الشيوعي عبر مسيرته ربط الماضي بالحاضر من الثورة المسلحة الى مرحلة البناء للدولة مروراً بالانفتاح والإصلاح وبالاشتراكية ذات الخصائص الصينية والتمثيلات الثلاث والتنمية العلمية وصولاً الى الدخول في عهد الاشتراكية الحديثة ذات الخصائص الصينية والسير نحو النهضة العظيمة بقيادة الزعيم نواة اللجنة المركزية ورئيس الدولة شي جين بينغ والحفاظ على كل مرحلة من المراحل حفاظ الصينيين على حدقات العيون".وأكد زكي على أن القواعد الأخلاقية والمبادئ والقيم التي أصبحت خصائص صينية لإنقاذ ليس الصين ومن يقف معها بقدر إنقاذ العالم كشعار التعايش السلمي والفوز المشترك والذي مورس وبشكل شديد الوضوح إبّان جائحة وباء (كوفيد-19).وأشار زكي إلى أن مشاريع الحزام والطريق تساعد في انتشال 7.6 مليون نسمة من الفقر المدقع و 32 مليون نسمة من الفقر المتوسط على مستوى العالم.