الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم قضائي 15 سنة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: "أن معلومات توافرت لمركز شرطة جنوب شرق القدس في شرطة المحافظة عن مكان تواجد هذا الشخص، وعلى الفور تحركت قوة من مركز الشرطة تساندها قوة من فرع الشرطة القضائية في شرطة المحافظة لمكان تواجده وقبضت عليه".



وأكدت الشرطة على أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على شخص صادر بحقه حكم قضائي غيابي بالحبس (15) سنة بتهمة الخيانة في ضواحي القدس.