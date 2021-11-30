شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يطلع أمير قطر على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

الرئيس عباس يطلع أمير قطر على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مقر الديوان الأميري، واطلعه على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية متواصلة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبحث الرئيس مع أمير قطر وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، بحضور جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وحسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح).


ووحضر الاجتماع أيضاً ماجد فرج رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير ورئيس جهاز المخابرات العامة، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس الدبلوماسي، وياسر عباس، ومنير غنام سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر.

وكان الرئيس محمود عباس، قد اجتمع مساء أمس، مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة، واطلعه على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وكان الرئيس قد وصل، أمس الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم يوم غد.

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