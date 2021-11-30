شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، تحرير 40 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 4 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، و 2 مخالفة لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 23 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و11 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنان لافتة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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