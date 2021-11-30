بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة (10 آلاف دينار) لشركة مدانة بيع مواد فاسدة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي بسام زيد حكماً بإدانة الشركة (ك،أ) للمواد الغذائية عن التهمة الأولى وهي عرض أو بيع أو تداول سلع غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وغرمتها بمبلغ قدرها 10 آلاف دينار أردني.ويأتي ذلك إستناداً لأحكام المادة (1/2) من القرار بقانون رقم (27) لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وأما التهمة الثانية وهي عرض أو تخزين سلع غير غذائية فاسدة أو تالفة سنداً لأحكام المادة (2/2) من ذات القانون وحكمت عليها بالغرامة خمسة آلاف دينار أردني.وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق الشركة وهي الغرامة عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المضبوطات.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها أنس الهباش وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .